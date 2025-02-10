Інтер здолав Фіорентину в 24 турі Серії А

У понеділок, 10 лютого, матчем між Інтером та Фіорентиною завершився 24-й тур італійської Серії А з футболу.

Міланський клуб здобув перемогу в домашньому поєдинку з рахунком 2:1. Переможний гол на рахунку 35-річного австрійського форварда Марко Арнаутовича.

Перемога дозволила Інтеру (54 очки) на 1 бал наблизитись до лідера чемпіонату – Наполі (55 очок), який раніше переграв Удінезе.

Чемпіонат Італії – Серія А

24 тур, 10 лютого

Інтер – Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 28 Понграчич (автогол), 1:1 – 44 Мандрагора, 2:1 – 52 Арнаутович

Нагадаємо, напередодні Рома з Артемом Довбиком на виїзді обіграла Венецію.