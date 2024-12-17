Обраний: нападник Фіорентини випустив реп-альбом
Мойзе Кін
Фото ESPN
Нападник Фіорентини Мойзе Кін спробував себе у ролі реп-виконавця, випустивши альбом під назвою "Chosen".
Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.
Альбом налічує 11 пісень та починається із треку "Я народжений переможцем".
Колишній форвард Евертона та Ювентуса – не перший гравець Серії А, який випустив музикальний альбом. Раніше це зробив вінгер Мілана Рафаель Леау.
Нагадаємо, футболіст перейшов до Фіорентини з Ювентуса влітку 2024 року і з того часу забив 13 голів та віддав одну результативну передачу у 19 матчах за "фіалок".
Раніше став відомий стан здоров'я гравця Фіорентини, який втратив свідомість на полі у матчі Серії А.