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Обраний: нападник Фіорентини випустив реп-альбом

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 17:05
Обраний: нападник Фіорентини випустив реп-альбом
Мойзе Кін
Фото ESPN

Нападник Фіорентини Мойзе Кін спробував себе у ролі реп-виконавця, випустивши альбом під назвою "Chosen".

Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.

Альбом налічує 11 пісень та починається із треку "Я народжений переможцем".

Колишній форвард Евертона та Ювентуса – не перший гравець Серії А, який випустив музикальний альбом. Раніше це зробив вінгер Мілана Рафаель Леау.

Нагадаємо, футболіст перейшов до Фіорентини з Ювентуса влітку 2024 року і з того часу забив 13 голів та віддав одну результативну передачу у 19 матчах за "фіалок".

Раніше став відомий стан здоров'я гравця Фіорентини, який втратив свідомість на полі у матчі Серії А.

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