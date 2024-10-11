Карвахаль переніс операцію на коліні
Дані Карвахаль
ФК Реал
Фланговий захисник Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль переніс операцію на травмованому правому коліні.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
"Наш гравець Дані Карвахаль сьогодні переніс успішну операцію в зв’язку з розривом передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна під наглядом медичної служби Реала. Карвахаль розпочне процес відновлення найближчими днями".
Нагадаємо, Карвахаль травмувався на останніх хвилинах матчу 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала (перемога 2:0). За прогнозами лікарів, 32-річний захисник пропустить близько одного року.
До травми Карвахаль встиг взяти участь в 11 матчах за Реал в усіх турнірах у поточному сезоні. В них іспанець відзначився 1 голом та 1 ассистом.