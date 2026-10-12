Читачі L’Équipe визначили трійку фаворитів на Золотий м’яч-2026

Нападник Реала Кіліан Мбаппе очолив опитування читачів L'Équipe, які обирають своїх фаворитів на Золотий м'яч-2026.

За даними French Football Weekly, француз отримав 34,2% голосів.

Друге місце посідав вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія – 24,3%, третє – форвард Баварії Гаррі Кейн із 8,6%.

Опитування триває, тому співвідношення голосів може змінюватися. Воно відображає прогнози вболівальників, а переможця нагороди визначає журі зі 100 журналістів.

Офіційне голосування завершилося 28 вересня. Ім'я володаря Золотого м'яча оголосять 26 жовтня на церемонії в Лондоні.