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Читачі L’Équipe визначили трійку фаворитів на Золотий м’яч-2026

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2026, 19:44
Читачі L’Équipe визначили трійку фаворитів на Золотий м’яч-2026
ballondor.com

Нападник Реала Кіліан Мбаппе очолив опитування читачів L'Équipe, які обирають своїх фаворитів на Золотий м'яч-2026.

За даними French Football Weekly, француз отримав 34,2% голосів.

Друге місце посідав вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія – 24,3%, третє – форвард Баварії Гаррі Кейн із 8,6%.

Опитування триває, тому співвідношення голосів може змінюватися. Воно відображає прогнози вболівальників, а переможця нагороди визначає журі зі 100 журналістів.

Офіційне голосування завершилося 28 вересня. Ім'я володаря Золотого м'яча оголосять 26 жовтня на церемонії в Лондоні.

Золотий м'яч Кіліан Мбаппе Гаррі Кейн Хвіча Кварацхелія

Кіліан Мбаппе

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