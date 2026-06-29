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Хавбек Манчестер Юнайтед пропустить 9 місяців через травму, отриману на ЧС-2026

Олег Дідух — 29 червня 2026, 13:26
Хавбек Манчестер Юнайтед пропустить 9 місяців через травму, отриману на ЧС-2026
Мануель Угарте
Getty Images

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Мануель Угарте порвав хрестоподібну зв'язку коліна, виступаючи за збірну Уругваю на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє ВВС.

Угарте травмувався наприкінці першого тайму в матчі третього туру проти Іспанії, покинувши поле на ношах.

Уже тоді були підозри, що 25-річний хавбек порвав хрестоподібну зв'язку коліна, після медобстеження найгірші побоювання підтвердилися. Очікується, що Угарте пропустить близько 9 місяців і повернеться в гру лише навесні наступного року.

Це може суттєво вдарити по трансферних планах Манчестер Юнайтед, оскільки англійський клуб планував продати 25-річного уругвайця влітку та вже знайшов йому заміну в особі Едерсона із Аталанти.

Зазначимо, що Угарте був одним із тих гравців, які скаржилися головному тренеру збірної Уругваю Марсело Б'єлсі на надмірні навантаження на тренуваннях. Уругвайці програли Іспанії 0:1 і вилетіли з чемпіонату світу-2026 уже за підсумками групового етапу.

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