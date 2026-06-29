Хавбек Манчестер Юнайтед пропустить 9 місяців через травму, отриману на ЧС-2026

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Мануель Угарте порвав хрестоподібну зв'язку коліна, виступаючи за збірну Уругваю на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє ВВС.

Угарте травмувався наприкінці першого тайму в матчі третього туру проти Іспанії, покинувши поле на ношах.

Уже тоді були підозри, що 25-річний хавбек порвав хрестоподібну зв'язку коліна, після медобстеження найгірші побоювання підтвердилися. Очікується, що Угарте пропустить близько 9 місяців і повернеться в гру лише навесні наступного року.

Це може суттєво вдарити по трансферних планах Манчестер Юнайтед, оскільки англійський клуб планував продати 25-річного уругвайця влітку та вже знайшов йому заміну в особі Едерсона із Аталанти.

Зазначимо, що Угарте був одним із тих гравців, які скаржилися головному тренеру збірної Уругваю Марсело Б'єлсі на надмірні навантаження на тренуваннях. Уругвайці програли Іспанії 0:1 і вилетіли з чемпіонату світу-2026 уже за підсумками групового етапу.