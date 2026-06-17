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Манчестер Юнайтед визначився щодо майбутнього Рашфорда у Барселоні

Олександр Булава — 17 червня 2026, 22:56
Манчестер Юнайтед визначився щодо майбутнього Рашфорда у Барселоні
Маркус Решфорд
FC Barcelona

Манчестер Юнайтед не буде вести переговори з Барселоною про нову орендну угоду щодо Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє ESPN.

Барселона мала час до 15 червня, щоб укласти угоду про підписання контракту з англійським форвардом на постійній основі за 30 мільйонів євро. Іспанська команда пропустила дедлайн, і тепер очікується, що Рашфорд повернеться у МЮ.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" не планують віддавати 28-річного англійця в оренду іспанському клубу та мають намір його продати.

У футболці "блаугранас" атакувальний футболіст у сезоні-2025/26 провів 48 ігор, у яких відзначився 14 голами та 11 асистами.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд готовий піти на фінансові жертви, аби продовжити виступи за Барселону. Він не хоче повертатися у Манчестер Юнайтед. У збереженні гравця особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.

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