Півзахисник Барселони може приєднатися до Манчестер Юнайтед у наступному сезоні – ЗМІ

Опорний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо опинився у сфері інтересів англійського Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, манчестерський клуб вже давно слідкує за молодим іспанським хавбеком, проте справа до офіційної пропозиції так і не дійшла. У січні цього року МЮ проявляв найбільший інтерес до Касадо, проте тоді вихованець "блаугранас" не хотів покидати рідну команду.

Окрім "манкуніанів" на півзахисника Барселони поклали око німецький Баєр Ліверкузен, іспанський Бетіс та неназваний клуб із Саудівської Аравії. Агент гравця Жорже Мендеш скоро приїде в Барселону, щоб завершити викуп до Монако іншого свого гравця Ансу Фаті. На цій же зустрічі йтиме мова про Касадо.

Зауважимо, що у кампанії-25/26 іспанський півзахисник провів на клубному рівні 34 матчі, проте переважно виходив на поле з лавки запасних, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, напередоні стало відомо, що Касадо незадоволений кількістю ігрового часу, яку він отримав у сезоні-25/26, та готовий покинути каталонський колектив влітку цього року.