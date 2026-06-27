Хавбек збірної Уругваю отримав важку травму в матчі проти Іспанії

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Уругваю Мануель Угарте, ймовірно, отримав важку травму коліна в матчі третього туру чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Про це повідомляє Goal.com.

Він покинув поле на ношах наприкінці першого тайму. Є висока ймовірність того, що Угарте отримав важку травму коліна та пропустить значну частину наступного клубного сезону.

Це може суттєво вдарити по трансферних планах Манчестер Юнайтед, оскільки англійський клуб планував продати 25-річного уругвайця влітку та вже знайшов йому заміну в особі Едерсона із Аталанти.

Зазначимо, що Угарте був одним із тих гравців, які скаржилися головному тренеру збірної Уругваю Марсело Б'єлсі на надмірні навантаження на тренуваннях. Уругвайці програли Іспанії 0:1 і вилетіли з чемпіонату світу-2026 уже за підсумками групового етапу.