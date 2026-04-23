Манчестер Юнайтед планує продати 50-мільйонного хавбека

Керівництво Манчестер Юнайтед готове продати півзахисника збірної Уругваю Мануеля Угарте у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Влітку 2024 року Манчестер Юнайтед придбав Угарте у ПСЖ за 50 мільйонів євро, проте не зумів проявити себе в складі "Червоних дияволів". 13 квітня під час матчу АПЛ проти Лідса (поразка 1:2) співвласник клубу Джин Реткліфф остаточно переконався в думці, що Угарте варто продати.

У поточному сезоні на рахунку 25-річного уругвайця 24 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, без результативних дій. Контракт із Манчестер Юнайтед діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

