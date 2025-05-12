Зірковий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне погодився на перехід у Наполі.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

За його інформацією, бельгієць дав принципову згоду продовжити кар’єру в Наполі, незабаром італійський клуб представить свою пропозицію гравцеві. Очікується, що неаполітанці запропонують Де Брейне зарплату в 7 мільйонів євро і контракт на два роки з опцією продовження ще на рік.

Минулого тижня вже повідомлялося про те, що Де Брейне обрав Серію А як чемпіонат, у якому він хоче продовжити кар’єру. Про предметний інтерес інших італійських клубів до бельгійця інформації не було.

Нагадаємо, Де Брейне наприкінці сезону на правах вільного агента покине Манчестер Сіті, за який виступав з 2015 року.