Бернарду Сілва назвав найкращого гравця в історії Манчестер Сіті

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті прокоментував відхід свого партнера по команді Кевіна Де Брейне наприкінці сезону, назвавши бельгійця найкращим гравцем в історії клубу.

Португальця цитує City Xtra.

"Трохи душі цієї команди йде. Це сумно. Для нас це важко, ми хотіли, щоб він залишився. Без образи до інших, але для мене він найкращий гравець в історії Манчестер Сіті. Єдине, що ми можемо сказати йому – це дякуємо і бажаємо всього найкращого.

У фінальній третині поля він бачить те, що інші гравці не помічають, але особливо пробує те, на що інші гравці не наважуються. Тобі потрібні такі особливі гравці, які роблять те, що ніхто не очікує, якщо ти хочеш боротися за великі трофеї. І він був однією з головних причин, чому ми досягли стільки за останні вісім сезонів", – заявив хавбек.