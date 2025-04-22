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Манчестер Сіті вирішив позбутися ще одного зіркового гравця

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 14:24
Манчестер Сіті вирішив позбутися ще одного зіркового гравця
Бернарду Сілва (справа)
Getty Images

Атакувальний півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва влітку поточного року покине Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Саша Тавольєрі.

За їхньою інформацією, головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола планує влітку влаштувати серйозну перебудову складу. Окрім Кевіна Де Брейне, клуб покине і Бернарду Сілва. Португальцеві вже повідомили про те, що він у плани клубу не входить.

Раніше вже повідомлялося про те, що сам Бернанрду Сілва влітку хоче повернутися в Бенфіку. Контракт 30-річного хавбека з Манчестер Сіті діє до літа 2026 року.

Португалець виступає за чемпіонів Англії з літа 2017 року. В поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 4 асисти в 42 матчах у всіх турнірах.

Бенфіка Бернарду Сілва Манчестер Сіті

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