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Ліверпуль знайшов заміну Александеру-Арнольду в Лізі 1

Олег Дідух — 12 травня 2025, 15:58
Ліверпуль знайшов заміну Александеру-Арнольду в Лізі 1
Вандерсон
Getty Images

Ліверпуль проявляє інтерес до флангового захисника Монако Вандерсона.

Про це повідомляє LEquipe.

Ліверпуль влітку втратить вільним агентом свого правого захисника Трента Александера-Арнольда та вже шукає йому заміну. Одним із кандидатів вважається саме Вандерсон.

При цьому, підписати 23-річного гравця збірної Бразилії буде непросто. Монако пробився у Лігу чемпіонів на наступний сезон і не горить бажанням втрачати ключових виконавців.

У поточному сезоні на рахунку Вандерсона 2 голи та 5 асистів у 40 матчах за Монако в усіх турнірах. Контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. Вандерсон провів 5 матчів у складі збірної Бразилії.

Вчора, 11 травня, Ліверпуль зіграв унічию 2:2 з Арсеналом у 36 турі АПЛ.

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