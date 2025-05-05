Історія Джеррарда не повториться: Александр-Арнольд оголосив про відхід з Ліверпуля

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд оголосив, що покине команду влітку цього року.

Про це повідомила пресслужба "мерсисайдців", опублікувавши відео-звернення гравця.

"Перш за все, я хочу сказати, що це нелегке рішення, і в нього вкладено багато роздумів і почуттів. Я тут уже 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів тут. Віддаючись усьому день у день протягом 20 років, я дійшов до точки, коли відчуваю, що мені потрібні нові зміни, новий виклик для мене як гравця і як особистості. І я думаю, що зараз саме час це зробити", – сказав лівий бек.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”



Trent Alexander-Arnold’s interview ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2025

26-річний Трент приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років.

За цей час за клуб Александр-Арнольд зіграв 352 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.

У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

Трент дебютував за збірну Англії ще в 2018 році. Станом на зараз за "Трьох левів" провів 33 поєдинки. Хоч і грає на позиції захисника, футболіст 4 рази розписувався у воротах суперника.

Ймовірно, його новим клубом буде мадридський Реал. Два тижні тому Трент відмовився коментувати чутки про новий контракт із Ліверпулем. Легенда клубу Джеймі Каррагер закликав відсторонити його від команди.