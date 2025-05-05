Історія Джеррарда не повториться: Александр-Арнольд оголосив про відхід з Ліверпуля
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд оголосив, що покине команду влітку цього року.
Про це повідомила пресслужба "мерсисайдців", опублікувавши відео-звернення гравця.
"Перш за все, я хочу сказати, що це нелегке рішення, і в нього вкладено багато роздумів і почуттів. Я тут уже 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів тут.
Віддаючись усьому день у день протягом 20 років, я дійшов до точки, коли відчуваю, що мені потрібні нові зміни, новий виклик для мене як гравця і як особистості. І я думаю, що зараз саме час це зробити", – сказав лівий бек.
26-річний Трент приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років.
За цей час за клуб Александр-Арнольд зіграв 352 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.
У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.
Трент дебютував за збірну Англії ще в 2018 році. Станом на зараз за "Трьох левів" провів 33 поєдинки. Хоч і грає на позиції захисника, футболіст 4 рази розписувався у воротах суперника.
Ймовірно, його новим клубом буде мадридський Реал. Два тижні тому Трент відмовився коментувати чутки про новий контракт із Ліверпулем. Легенда клубу Джеймі Каррагер закликав відсторонити його від команди.