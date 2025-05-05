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Історія Джеррарда не повториться: Александр-Арнольд оголосив про відхід з Ліверпуля

Руслан Травкін — 5 травня 2025, 12:25
Історія Джеррарда не повториться: Александр-Арнольд оголосив про відхід з Ліверпуля
Трент Александр-Арнольд
x.com/LFC

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд оголосив, що покине команду влітку цього року.

Про це повідомила пресслужба "мерсисайдців", опублікувавши відео-звернення гравця.

"Перш за все, я хочу сказати, що це нелегке рішення, і в нього вкладено багато роздумів і почуттів. Я тут уже 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів тут.

Віддаючись усьому день у день протягом 20 років, я дійшов до точки, коли відчуваю, що мені потрібні нові зміни, новий виклик для мене як гравця і як особистості. І я думаю, що зараз саме час це зробити", – сказав лівий бек.

26-річний Трент приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років.

За цей час за клуб Александр-Арнольд зіграв 352 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.

У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

Трент дебютував за збірну Англії ще в 2018 році. Станом на зараз за "Трьох левів" провів 33 поєдинки. Хоч і грає на позиції захисника, футболіст 4 рази розписувався у воротах суперника.

Ймовірно, його новим клубом буде мадридський Реал. Два тижні тому Трент відмовився коментувати чутки про новий контракт із Ліверпулем. Легенда клубу Джеймі Каррагер закликав відсторонити його від команди. 

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

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