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Порзінгіс ухвалив рішення призупинити професійну кар'єру

Олександр Булава — 7 листопада 2026, 00:13
Порзінгіс ухвалив рішення призупинити професійну кар'єру
Крістапс Порзінгіс
Getty Images

31-річний латвійський центровий Голден Стейт Крістапс Порзінгіс ухвалив рішення призупинити професійну кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

Про це баскетболіст розповів в соцмережі "Х".

"Цього сезону я дійсно з нетерпінням чекав, щоб пройти його з цією командою, але в міру набору форми моє тіло відреагувало не так, як я очікував. Я почуваюся добре, але знаю, чого вимагає цей рівень. На цей час я вирішив віддати пріоритет своєму здоров'ю та відійти від гри, яку люблю.

У цій ситуації я хочу виявити максимальну повагу Голден Стейт і співпрацювати з ними, щоб знайти рішення, яке матиме сенс.

Дуже дякую всім вам за підтримку. Тільки вперед і вище", – написав Порзінгіс.

Латвієць пропустив передсезонний збір та не зіграв жодного матчу в регулярному чемпіонаті НБА через наслідки синдрому постуральної ортостатичної тахікардії.

Нагадаємо, 31-річний центровий приєднався до Голден Стейт у лютому 2026 року внаслідок обміну з Атлантою. У 15 матчах за Ворріорз минулого сезону він набирав у середньому 16,1 очок, збирав 5,3 підбирань та віддавав 2,3 передачі.

На початку жовтня цього року стало відомо, що латвієць залишається поза командою через проблеми зі здоров'ям.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що ГСВ припинили виплату зарплати Порзінгісу.

Крістапс Порзінгіс Голден Стейт Ворріорз

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