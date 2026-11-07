31-річний латвійський центровий Голден Стейт Крістапс Порзінгіс ухвалив рішення призупинити професійну кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

Про це баскетболіст розповів в соцмережі "Х".

"Цього сезону я дійсно з нетерпінням чекав, щоб пройти його з цією командою, але в міру набору форми моє тіло відреагувало не так, як я очікував. Я почуваюся добре, але знаю, чого вимагає цей рівень. На цей час я вирішив віддати пріоритет своєму здоров'ю та відійти від гри, яку люблю.

У цій ситуації я хочу виявити максимальну повагу Голден Стейт і співпрацювати з ними, щоб знайти рішення, яке матиме сенс.

Дуже дякую всім вам за підтримку. Тільки вперед і вище", – написав Порзінгіс.