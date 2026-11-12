Десяте поспіль фіаско Юти Михайлюка, поразка Голден Стейт, розгром від Брукліна в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 11 на 12 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Індіани проти Вашингтона. В ньому команди після третьої чверті грали внічию, але кінцівку впевнено забрали господарі майданчика.

Юта Святослава Михайлюка зазнала десятої поспіль поразки, поступившись Орландо. Українець провів на майданчику майже 20 хвилин, протягом яких записав собі в актив три очки та дві результативні передачі.

Найбільший розгром несподівано оформив Бруклін. "Нетс" переграли Нью-Орлеан з різницею у 34 очки, здобувши третю перемогу в сезоні.

Також варто відзначити поразку Голден Стейт. "Ворріорз" перервали 8-матчеву переможну серію, поступившись Х'юстону.

НБА – регулярний чемпіонат

12 листопада

Індіана – Вашингтон 114:101 (26:25, 29:25, 22:27, 37:24)

Нью-Йорк – Клівленд 107:115 (23:33, 30:26, 23:23, 31:33)

Торонто – Бостон 93:98 (38:29, 23:25, 19:21, 13:23)

Мемфіс – Денвер 118:123 (24:35, 28:30, 38:29, 28:29)

Мілуокі – Лейкерс 112:123 (28:30, 22:31, 23:33, 39:29)

Нью-Орлеан – Бруклін 111:145 (25:39, 41:44, 15:24, 30:38)

Чикаго – Сан-Антоніо 119:124 (41:29, 29:27, 19:34, 30:34)

Юта – Орландо 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)

Х'юстон – Голден Стейт 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29)

Портленд – Оклахома-Сіті 118:108 (28:32, 28:18, 32:35, 30:23)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші шість поєдинків.