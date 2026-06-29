Неймар пожертвував гроші на допомогу постраждалим від землетрусу в Венесуелі

Зірковий вінгер Сантоса та збірної Бразилії Неймар пожертвував крупну суму грошей на благодійність.

Про це повідомляє Open Magazine.

За їхньою інформацією, йдеться про 250 тисяч доларів. Вони будуть направлені на допомогу людям, які постраждали внаслідок землетрусу в Венесуелі.

У середу (24 червня) ввечері у Венесуелі трапилися два потужні землетруси магнітудою в 7,2 і 7,5 балів. Вони призвели до масштабних руйнувань і станом на даний момент уже забрали життя понад 1400 людей. Тисячі людей отримали травми та залишилися без житла.

Трагедія зачепила і світ спорту. Безвісти зник капітан збірної Венесуели з волейболу разом зі своєю сум'єю, а футболіст юнацької збірної Венесуели загинув.