Від землетрусу загинув гравець юнацької збірної Венесуели
Центральний нападник Універсідад Сентраль та юнацької збірної Венесуели Їмверт Берротеран загинув внаслідок землетрусу на батьківщині.
Про це повідомляє Федерація футболу Венесуели. Деталі додає The Athletic.
"Венесуельський футбол з глибоким сумом прощається з молодим чоловіком, який захищав кольори нашої країни з гордістю, відданістю та любов'ю. Його смерть занурила всю сім'ю "Вінотінто" у скорботу та залишила незабутній слід у серцях усіх, хто ділив з ним моменти як на полі, так і поза ним.
У цей час глибокого смутку ми висловлюємо найщиріші співчуття його родині, друзям, товаришам по команді, тренерському штабу та близьким. Їмверт, твоє світло й надалі сяятиме в кожному серці "Вінотінто". Нехай його душа спочиває з миром", – написав у прощальній заяві спортивний орган.
Голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес розповів, що через землетруси по всій країні зафіксоване число загиблих наразі складає 920 осіб, а потерпілих від ушкоджень 3300 людей.
Зауважимо, що у сезоні-25/26 Берротеран у 18 років дебютував за першу команди Універсідад Сентраль та відіграв за неї 3 матчі. У складі каракаського колективу 18-річний нападник встиг підняти над головою Кубок Венесуели-2025.
Також центрфорвард відіграв за команди всіх вікових категорій своєї національної збірної, почавши з U-15. Загалом у футболці збірної Венесуели провів 19 матчів за юнацькі збірні різного віку. У складі команди U-17 він виходив на чемпіонаті світу-2025.
Нагадаємо, що через цей землетрус загинула родина аргентинського центрального захисника Лукаса Трехо та 14-річний вихованець Марітіму Віктор Паласіос.