Дуже щасливий: Неймар емоційно прокоментував повернення у збірну Бразилії на ЧС-2026

Вінгер збірної Бразилії Неймар відреагував на своє повернення до складу національної команди.

Його слова передає UOL.

34-річний футболіст вийшов на 76-й хвилині гри із Шотландією, знявши із гри форварда Манчестер Юнайтед Матеуса Кунью.

"Я дуже щасливий знову одягнути футболку національної збірної після 3 років. Фізично почуваюся добре, дякувати Богу. Було важко всі ці дні залишатися без гри, але я не був повністю бездіяльним. Уже 25 днів дуже багато тренуюся, щоб підійти до матчів і бути в хорошій формі. Тож я дуже задоволений, дуже щасливий. Коли я вийшов на поле, це було змішання емоцій. Це були довгі дні далеко від цієї футболки, далеко від збірної, але, дякувати Богу, все склалося добре, і мені вдалося повернутися", – сказав Неймар.

Зазначимо, що цей чемпіонат світу став четвертим, на якому зіграв Неймар. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

Загалом для нього це був 129-й поєдинок у кар'єрі за "селесао". Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом своєї національної команди (79 голів і 59 результативних передач).