Пам'ятай, хто ти: Гамільтон зворушливо відреагував на пост Неймара після його повернення на ЧС-2026

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон розповів про багаторічну дружбу із нападником збірної Бразилії Неймаром.

Його слова передає The Sun.

Після перемоги на Гран-прі Барселони Гамільтон розмістив у своєму інстаграм пост з підписом: "Пам'ятай, хто ти". Напередодні Неймар вперше за національну команду з 2023 року вийшов на поле в матчі третього туру групи C проти Шотландії (3:0 – перемога "селесао") на чемпіонаті світу 2026-го року.

Після свого виступу бразильський нападник опублікував пост в інстаграмі з ідентичною фразою, яку вже використовував британський автогонщик: "Пам'ятай, хто ти".

Сам Гамільтон був приємно вражений цим вчинком та відзначив їхню дружбу з Неймаром.

"Ми часто листуємося, і я дуже вдячний за дружбу, яка мене пов'язує з Неймаром. Я якраз днями говорив про його дітей – у нього двоє чудових дітей. Було дійсно круто побачити, як він опублікував цей допис, бо я не завжди бачу, щоб люди з такими потужними платформами, як у нього, справді використовували їх для поширення позитиву. У світі, в якому ми зараз живемо, нам це потрібно більше, ніж будь-коли. У нього величезна аудиторія. Бачити, що мої слова дійшли аж до Бразилії, що він їх почув і відчув необхідність поділитися тим самим посланням зі своїми підписниками, приносить мені справжнє щастя, адже це йде набагато далі, ніж те, що я сказав".

Зазначимо, що цьогорічний мундіаль став четвертим, на якому зіграв Неймар. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

Загалом для нього це був 129-й поєдинок у кар'єрі за "селесао". Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом своєї національної команди (79 голів і 59 результативних передач).