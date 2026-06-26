Неймар відмовився від переходу в клуб МЛС через невдалі переговори – ЗМІ

Нападник збірної Бразилії та Сантоса Неймар відмовився від переговорів з клубом з американської МЛС Цинциннаті.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, ексфутболіст Барселони та ПСЖ був незадоволений перебігом узгодження трансферу.

Хоча офіційної пропозиції до Неймара з боку американського колективу не було, проте раніше президент та спортивний директор Цинциннаті приїжджали до Бразилії, щоб зустрітися з нападником та його батьком.

Проте видання інформує, що Неймар ще має бажання продовжити кар'єру в МЛС. В американській лізі, після переходу Ліонеля Мессі до Інтер Маямі, вважають, що переходи зіркових футболістів мають приносити великий прибуток.

Зазначимо, що цьогорічний мундіаль став четвертим, на якому зіграв Неймар після його виходу в матчі зі Швецією (3:0) третього туру групового етапу. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

Загалом для нього це був 129-й поєдинок у кар'єрі за "селесао". Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом своєї національної команди (79 голів і 59 результативних передач).