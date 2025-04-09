Півзахисник Фрайбурга може стати одноклубником Миколенка

Атакувальний півзахисник Фрайбурга Мерлін Рьоль може влітку перебратись до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У послугах 22-річного футболіста зацікавлений Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко.

Фрайбург готовий відпустити одного зі своїх талантів, але за 20 млн євро. Сам Рьоль мріє перейти до одного з клубів АПЛ.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялось, що італійський топклуб націлився на трансфер вінгера Шахтаря.