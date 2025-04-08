Наполі націлився на трансфер вінгера Шахтаря

Італійський Наполі зацікавлений у підписанні бразильського вінгера донецького Шахтаря Кевіна.

Про це повідомляє AreaNapoli.

Спортивний директор клубу Джованні Манна додав 22-річного гравця у список потенційних трансферів влітку. Зазначається, що функціонер почав стежити за бразильцем з часу його переходу в Шахтар два роки тому.

Також Наполі слідкує за вінгером Марселя Мейсоном Грінвудом, який досвідченіший та має досвід виступу у топклубах.

Кевін перейшов у Шахтар з Палмейраса у січні 2024 року. У поточному сезоні на його рахунку 26 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, напередодні Наполі зіграв внічию з Болоньєю та втратив можливість наблизитися до лідируючого Інтера.