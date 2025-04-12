Легенда Баварії може продовжити кар'єру в Серії А

Легендарний форвард Баварії Томас Мюллер може влітку перебратись до одного з клубів Серії А. Декілька клубів вже зробили футболісту пропозицію.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Втім, попри цікаві пропозиції з Італії, німець схиляється до вибору поміж двох варіантів – МЛС або завершення кар'єри.

🚨🇺🇸 The future of Thomas #Müller remains open. Although he has received very good offers from Italy, a move to MLS or retirement is currently the most likely scenario.



At FC Bayern, he is credited with top-level fitness, and the expectation is that he will continue his playing… pic.twitter.com/X3wdNV3Wl5 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2025

У сезоні-2024/25 Мюллер зіграв 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.