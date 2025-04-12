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Легенда Баварії може продовжити кар'єру в Серії А

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 12:06
Легенда Баварії може продовжити кар'єру в Серії А
Томас Мюллер
Getty Images

Легендарний форвард Баварії Томас Мюллер може влітку перебратись до одного з клубів Серії А. Декілька клубів вже зробили футболісту пропозицію.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Втім, попри цікаві пропозиції з Італії, німець схиляється до вибору поміж двох варіантів – МЛС або завершення кар'єри.

У сезоні-2024/25 Мюллер зіграв 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.

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Томас Мюллер

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