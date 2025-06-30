Зірковий вундеркінд Барселони орендував яхту і влаштував гучну вечірку на Ібіці

Зірковий вундеркінд Барселони Ламін Ямал вирішив відірватися на повну перед стартом нового сезону.

У мережі з'явилися фото та відео 17-річного футболіста, який відпочиває на розкішній яхті біля узбережжя Ібіци. Іспанські медіа повідомляють, що Ямал орендував судно за 5 тисяч євро на день – не надто скромний вибір для підлітка, який лише починає будувати свою дорослу кар'єру.

Після візиту до Бразилії та скандальної поїздки на Сицилію з іспанською блогеркою, яка старша за нього на 12 років, Ямал вирушив на Ібіцу разом із компанією друзів.

Подейкують, що молодий талант запросив на борт щонайменше вісім дівчат, щоб скласти компанію його веселій тусовці. Враховуючи його нещодавню заяву про те, що він "знову вільний", увага публіки до його особистого життя зростає з кожним днем.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах з'явилися чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі. Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямала та Васкес на курорті в Італії.

Раніше із публічною заявою щодо стосунків виступила і сама модель OnlyFans, розставивши усі крапки над "і" у цій ситуації.