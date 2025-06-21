Юний казанова: Ямал вляпався у скандал із порноактрисою, якій приписували роман із легендою Реала

Скандал навколо 17-річного вундеркінда Барселони Ламіна Ямала набирає нових обертів. Цього разу зірка фільмів для дорослих Клаудія Бавель, оприлюднила заяву у відповідь на слова футболіста, що нібито не мав з нею жодних контактів.

За словами Бавель, вона довго утримувалась від публічних коментарів, але вирішила дати свою версію подій після того, як сам Ямал згадав її ім’я в телеефірі.

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Клаудія стверджує, що саме Ямал вийшов на неї через спільного знайомого та почав активно писати їй у WhatsApp ще у вересні 2024 року. Вона розповіла, що футболіст неодноразово просив її зустрітися, запрошував на приватні вечірки та навіть пропонував організувати "постановочні" зустрічі для камер, щоб згодом продавати фото ЗМІ.

За її словами, вона відмовила футболісту саме через те, що Ямал є неповнолітнім, і має на це "тисячу повідомлень" та аудіодокази.

Крім того, Бавель запевняє, що бачилася з Ямалом на кількох публічних заходах у Барселоні, а сам він попереджав її не розповідати нікому про їхнє спілкування.

"Я ніколи не мала і не маю стосунків з неповнолітніми, і не планувала нічого в гонитві за славою чи грошима", – наголосила Клаудія у своїй заяві.

Натомість Ламін Ямал категорично заперечує будь-які стосунки з Бавель. Обидві сторони наполягають на своїй правді, але скандал уже викликав неабиякий резонанс в іспанських і світових ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Бавель вже потрапляла у скандальні ситуації. На одному із шоу 29-річна дівчина натякнула на стосунки із легендою Реала Ікером Касільясом.

Пізніше схожі чутки з'явилися і щодо її роману з Луїшем Фігу, проте португалець подав до суду на Клаудію і та публічно вибачилася.