Мені ще навіть не 30: Модель OnlyFans розповіла про канікули з Ямалем

29-річна блогерка та модель OnlyFans Фаті Васкес прокоментувала той факт, що провела відпустку з 17-річною зіркою Барселони Ламіном Ямалем.

Про свої стосунки з футболістом дівчина розповіла у програмі La familia de la tele на RTVE.

"Мене критикують, і це здається несправедливим. По-перше, мені 29, мені ще не виповнилося 30 років. Я не зробила нічого поганого, нікому не заподіяла шкоди. Це глибоко впливає на мою сім'ю, і, чесно кажучи, я не хочу, щоб ситуація ще більше загострювалася.

Ми говоримо про погрози смертю, про те, що мене називають педофілом, про образи... Це вже занадто. Коли чоловік старший за свою подругу, ніхто не каже ні слова... Але коли це жінка з молодшим чоловіком, раптом це стає проблемою!

Я просто провела кілька днів з Ламіном, що і показано на фотографіях. І все. Я не буду говорити нічого більше, не хочу роздувати це або робити з цього скандал, тому що для мене це абсолютно непотрібно", – заявила Васкес.