Зірка Барселони розгромив іспанські ЗМІ за фейк про святкування перемоги в Класіко у нічному клубі

Французький захисник Барселони Жюль Кунде розтрощив авторитетне іспанське видання Mundo Deportivo за інформацію про нібито святкування перемоги в Ель Класіко в одному з нічних клубів Барселони разом із Тревісом Скоттом та одноклубниками.

За інформацією видання, після драматичної перемоги над Реалом, Кунде, разом із Педрі, Ферраном Торресом, Гаві, Марком Касадо та Ектором Фортом, нібито вирушили до нічного клубу Opium, де проходила вечірка за участю зіркового американського репера.

Проте сам Кунде миттєво спростував цю інформацію у соцмережах.

"Ще одна брехня… Я навіть близько не був до цього місця. Це не журналістика. Майте повагу до себе", – написав француз.

Футболіст підтвердив, що був на концерті Тревіса Скотта днем раніше, у суботу, 10 травня, але не мав жодного стосунку до нічної вечірки після матчу.

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На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд іспанського дербі між Барселоною та Реалом.

Нагадаємо, завдяки перемозі над "вершковими" каталонці відірвалися від них на сім очок за три тури до фінішу, практично гарантувавши собі чемпіонський титул за підсумками кампанії-2024/25.