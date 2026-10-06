Іменитий хавбек Барселони відновився від важкої травми

Півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі каталонців.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Для Де Йонга це тренування стало першим повноцінним у складі Барселони за понад 4 місяці. В середині липня, перед початком передсезонних зборів каталонців, лікарі виявили у хавбека розрив медіальної колатеральної зв'язки коліна.

Спершу навіть були побоювання, що Де Йонг не зіграє до кінця 2026 року. Проте Френкі вирішив обійтися без операції та обрав консервативне лікування.

При цьому, в Барселоні не планують форсувати повернення Де Йонга в гру, тому його участь у наступних матчах команди малоймовірна.

У сезоні-2025/26 де Йонг провів 25 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.