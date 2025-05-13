Юний форвард Реала закрив коментарі в соцмережах після шаленого промаху у матчі з Барселоною

Юний футболіст Реала Віктор Муньос зазнав шаленої критики у соцмережах після матчу у межах Ла Ліги проти Барселони (3:4).

21-річний нападник дебютував на останніх хвилинах гри проти каталонців, замінивши Вінісіуса Жуніора та навіть отримав неймовірний шанс зрівняти рахунок.

Партнери вивели Муньоса 1 на 1 з голкіпером, але той, перенервувавши, зарядив м'яч набагато вище воріт. Це фанати Реала пробачити йому не змогли.

Матч ще не встиг завершитися, як гнівні коментарі "полетіли" під постами Віктора. Одразу після фінального свистка футболіст одразу ж закрив можливість щось писати під своїми постами, але тепер хейт надходить під постами "вершкових".

Нагадаємо, завдяки недільній перемозі над Реалом Барселона практично гарантувала собі чемпіонський титул. За 3 тури до фінішу сезону каталонці випереджають свого головного суперника на 7 очок.