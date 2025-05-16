Поїхали вночі на велосипедах: гравці Барселони відсвяткували чемпіонство у лікарні з одноклубником

Футболісти Барселони поїхали святкувати чемпіонство в Ла Лізі разом із Ферраном Торресом, який лежав у лікарні.

Каталонське дербі між Барселоною та Еспаньйолом стало не просто визначальним. Барселона перемогла з рахунком 2:0 і достроково стала чемпіоном Іспанії. Проте головна сцена вечора трапилась вже після фінального свистка.

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Поки у роздягальні розливали шампанське і просто насолоджувалися моментом тріуфму, Педрі, Іньїго Мартінес, Дані Ольмо та Ерік Гарсія, несподівано покинули вечірку на честь чемпіонства.

Футболісти просто сіли вночі на велосипеди та поїхали у лікарню, щоб навідати свого товариша Феррана Торреса, який не зміг бути поруч із командою через апендицит.

Нагадаємо, Барселона за два тури до завершення чемпіонату стала недосяжною для мадридського Реала, який відстав на 7 очок.

Раніше повідомлялося, що перед матчем між Еспаньйолом та Барселоною сталася жахлива ситуація. На підступах до стадіону група вболівальників опинилася під колесами автівки переляканої жінки.