Хавбек Арсенала завершив кар’єру в збірній Данії

Опорний півзахисник лондонського Арсенала Крістіан Ньоргор ухвалив рішення завершити кар'єру в збірній Данії у віці 32 років.

Про це сам гравець оголосив на особистій сторінці в Інстаграмі.

Ньоргор викликався до збірної Данії з 2018 року, проте вперше вийшов на поле лише у 2020 році. Сумарно провів за національну команду 41 матч і забив 2 голи. Брав участь у Євро-2020 та чемпіонаті світу 2022 року. На рішення хавбека, зокрема, вплинув і невихід данців на чемпіонат світу 2026 року.

Влітку минулого року Ньоргор перейшов із Брентфорда в Арсенал. У поточному сезоні на його рахунку 3 асисти в 19 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, 7 червня в Оденсе збірна Данії проведе товариський матч проти України.