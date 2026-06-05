Данія – Україна: хто фаворит матчу

У неділю, 7 червня, відбудеться товариський матч між збірними Данії та України з футболу.

Ця гра на "Оденсе Стедіум" стане другою для Андреа Мальдери на чолі "синьо-жовтих". Вона розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом протистояння господарів. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,73, нічия оцінюється у 3,60, а виграш України – 4,75.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,00, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,78.

Зазначимо, що це буде четверте очне протистояння між командами. Наразі між ними зберігається паритет – по одній перемозі та нічия.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера дебютував на чолі збірної України матчем проти Польщі. В ньому "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:0.