Кіпрський футбол на підйомі: збірна Кіпру розгромила Сан-Марино у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Сьогодні, 12 жовтня, відбуваються матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

У першому поєдинку ігрового дня команда Кіпру розгромно перемогла Сан-Марино з рахунком 4:0.

Також сьогодні відбудеться ще 7 зустрічей в межах відбору до ЧС-2026, зокрема, Нідерланди зустрінуться з Фінляндією, а Данія змагатиметься з Грецією.

Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація

12 жовтня

Група Н

Сан-Марино – Кіпр 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Лоїзу, 0:2 – 59 Андреу, 0:3 – 67 Кастанос (пен.), 0:4 – 79 Какуліс

21:45. Румунія – Австрія

Група G

19:00. Нідерланди – Фінляндія

21:45. Литва – Польща

Група L

19:00. Фарерські острови – Чехія

21:45. Хорватія – Гібралтар

Група C

19:00. Шотландія – Білорусь

21:45. Данія – Греція

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому Україна вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.