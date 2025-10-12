Кіпрський футбол на підйомі: збірна Кіпру розгромила Сан-Марино у кваліфікації чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 12 жовтня, відбуваються матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.
У першому поєдинку ігрового дня команда Кіпру розгромно перемогла Сан-Марино з рахунком 4:0.
Також сьогодні відбудеться ще 7 зустрічей в межах відбору до ЧС-2026, зокрема, Нідерланди зустрінуться з Фінляндією, а Данія змагатиметься з Грецією.
Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація
12 жовтня
Група Н
Сан-Марино – Кіпр 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 9 Лоїзу, 0:2 – 59 Андреу, 0:3 – 67 Кастанос (пен.), 0:4 – 79 Какуліс
21:45. Румунія – Австрія
Група G
19:00. Нідерланди – Фінляндія
21:45. Литва – Польща
Група L
19:00. Фарерські острови – Чехія
21:45. Хорватія – Гібралтар
Група C
19:00. Шотландія – Білорусь
21:45. Данія – Греція
Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому Україна вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.
Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.