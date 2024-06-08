Зідан: Мбаппе увійде в історію і перевершить всіх

Легендарний футболіст та колишній тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що новачок мадридського клубу Кіліан Мбаппе увійде в історію.

Його слова передає RMadrid actu.

"Мбаппе тепер у Реалі. Він увійде в історію, і я думаю, що він перевершить усіх", — сказав Зідан.

🚨| Zidane 🇫🇷 : « Mbappé 🇫🇷 est là maintenant. Il va entrer dans l’histoire et je pense qu’il va surpasser tout le monde. » #RealMadrid ✅⭐️ pic.twitter.com/UAytZnTI48 — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) June 7, 2024

Нагадаємо, напередодні королівський клуб оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.