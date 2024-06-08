Зідан: Мбаппе увійде в історію і перевершить всіх
Легендарний футболіст та колишній тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що новачок мадридського клубу Кіліан Мбаппе увійде в історію.
Його слова передає RMadrid actu.
"Мбаппе тепер у Реалі. Він увійде в історію, і я думаю, що він перевершить усіх", — сказав Зідан.
Нагадаємо, напередодні королівський клуб оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.
За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.