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Зідан: Мбаппе увійде в історію і перевершить всіх

Микола Дендак — 8 червня, 16:00
Зідан: Мбаппе увійде в історію і перевершить всіх

Легендарний футболіст та колишній тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що новачок мадридського клубу Кіліан Мбаппе увійде в історію.

Його слова передає RMadrid actu.

"Мбаппе тепер у Реалі. Він увійде в історію, і я думаю, що він перевершить усіх", — сказав Зідан.

Нагадаємо, напередодні королівський клуб оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.

Зінедін Зідан Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Зінедін Зідан

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