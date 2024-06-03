Йде шляхом Роналду: Мбаппе визначився з номером у складі Реала

Зірковий новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе віступатиме у складі "вершкових" під 9 номером.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Зазначається, що цей вибір є тимчасовим. Француз візьме собі 10-ку після того, як легенда королівського клубу Лука Модрич завершить кар'єру або покине команду.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappe will wear the number 9 and then he will take number 10 once Modric retires. @le_Parisien pic.twitter.com/lBxGPb4Hdb — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 3, 2024

Варто додати, що першим номером Кріштіану Роналду в Реалі також був 9-ий.

Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.