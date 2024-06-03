Йде шляхом Роналду: Мбаппе визначився з номером у складі Реала
Зірковий новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе віступатиме у складі "вершкових" під 9 номером.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Зазначається, що цей вибір є тимчасовим. Француз візьме собі 10-ку після того, як легенда королівського клубу Лука Модрич завершить кар'єру або покине команду.
Варто додати, що першим номером Кріштіану Роналду в Реалі також був 9-ий.
Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента.
За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.