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Йде шляхом Роналду: Мбаппе визначився з номером у складі Реала

Микола Дендак — 3 червня, 22:00
Йде шляхом Роналду: Мбаппе визначився з номером у складі Реала

Зірковий новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе віступатиме у складі "вершкових" під 9 номером.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Зазначається, що цей вибір є тимчасовим. Француз візьме собі 10-ку після того, як легенда королівського клубу Лука Модрич завершить кар'єру або покине команду.

Варто додати, що першим номером Кріштіану Роналду в Реалі також був 9-ий.

Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.

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