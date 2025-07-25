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Зінченко зібрав збірну мрії: у топі – Шевченко, Мессі, Роналду та інші легенди футболу

Богдан Войченко — 25 липня 2025, 12:50
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Зінченко зібрав збірну мрії: у топі – Шевченко, Мессі, Роналду та інші легенди футболу

Олександр Зінченко взяв участь у популярному футбольному челенджі, де йому запропонували скласти власну збірну найкращих гравців усіх часів.

Український захисник Арсенала не розгубився й видав справжній "дрім-тім", якою захоплюються вболівальники по всьому світу.

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У воротах Джанлуїджі Буффон, а оборону Зінченко довірив зірковому квартету: Дані Алвеш, Серхіо Рамос, Паоло Мальдіні та Марсело. Центр поля просто сяє легендарними іменами Хаві, Іньєста та Зінедін Зідан, а в атаці справжній вибух класу: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Андрій Шевченко.

Фанати одразу відреагували у коментарях, похваливши Олександра за відмінне футбольне бачення та повагу до великих імен.

@dailymailsport ULTIMATE XI with Oleksandr Zinchenko 👀⚽️ @rtfight_ua #ReadyToFight #usykfoundation #long #soccer ♬ original sound - Daily Mail Sport

Нагадаємо, англійський Вест Гем запланував медогляд Олександра, наважившись на трансфер універсального футболіста.

На початку липня повідомлялося про те, що українець може перейти саме в Мілан як частина угоди щодо трансферу Рафаеля Леау.

Арсенал (Лондон) ВІДЕО Олександр Зінченко