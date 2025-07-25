Зінченко зібрав збірну мрії: у топі – Шевченко, Мессі, Роналду та інші легенди футболу

Олександр Зінченко взяв участь у популярному футбольному челенджі, де йому запропонували скласти власну збірну найкращих гравців усіх часів.

Український захисник Арсенала не розгубився й видав справжній "дрім-тім", якою захоплюються вболівальники по всьому світу.

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У воротах – Джанлуїджі Буффон, а оборону Зінченко довірив зірковому квартету: Дані Алвеш, Серхіо Рамос, Паоло Мальдіні та Марсело. Центр поля просто сяє легендарними іменами – Хаві, Іньєста та Зінедін Зідан, а в атаці справжній вибух класу: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Андрій Шевченко.

Фанати одразу відреагували у коментарях, похваливши Олександра за відмінне футбольне бачення та повагу до великих імен.

Нагадаємо, англійський Вест Гем запланував медогляд Олександра, наважившись на трансфер універсального футболіста.

На початку липня повідомлялося про те, що українець може перейти саме в Мілан як частина угоди щодо трансферу Рафаеля Леау.