Український футболіст може стати частиною гучного трансферу між топовими клубами

Гравець Арсенала Олександр Зінченко все ще має шанс перейти в Мілан.

Про це повідомляє портал Arsenal Insider.

За даними джерела, українця можуть включити у можливу угоду щодо переходу в лондонський клуб португальця Рафаеля Леау, до якого "каноніри" проявляють інтерес.

"Арсенал цікавиться 26-річним португальським вінгером і не проти включити в можливу угоду по його трансферу свого футболіста, який перебуває у сфері інтересів "россонері", – йдеться у повідомленні.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка у Мілан – під питанням: клуб знайшов альтернативу українцю.