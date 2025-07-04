Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Український футболіст може стати частиною гучного трансферу між топовими клубами

Олексій Мурзак — 4 липня 2025, 11:55
Український футболіст може стати частиною гучного трансферу між топовими клубами
Олександр Зінченко
Getty Images

Гравець Арсенала Олександр Зінченко все ще має шанс перейти в Мілан.

Про це повідомляє портал Arsenal Insider.

За даними джерела, українця можуть включити у можливу угоду щодо переходу в лондонський клуб португальця Рафаеля Леау, до якого "каноніри" проявляють інтерес.

"Арсенал цікавиться 26-річним португальським вінгером і не проти включити в можливу угоду по його трансферу свого футболіста, який перебуває у сфері інтересів "россонері", – йдеться у повідомленні.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка у Мілан – під питанням: клуб знайшов альтернативу українцю.

Олександр Зінченко Мілан Футбольні трансфери Арсенал Лондон

Олександр Зінченко

Арсенал оголосив про продовження контракту з конкурентом Зінченка
Ді Марціо: Аллегрі дав добро на трансфер Зінченка
Клуб АПЛ хоче придбати Зінченка – джерело
Трансфер Зінченка у Мілан – під питанням: клуб знайшов альтернативу українцю
Атлетико включився у боротьбу за Зінченка

Останні новини