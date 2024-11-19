Зінченко впритул наблизився до Довбика у списку бомбардирів збірної України

Футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко відзначився у матчі 6 туру Ліги націй проти Албанії.

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Зауважимо, що Олександр відзначився вже на 5 хвилині, і майже одразу після цього Роман Яремчук подвоїв перевагу. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

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Цей гол став ювілейним 10 для Олександра. За цим показником він вийшов на чисте 11 місце. Позаду Андрій Воробей та Андрій Гусін. А ось попереду на Зінченка чекає Артем Довбик та Євген Селезньов.

Найкращі бомбардири збірної України

Андрій Шевченко – 48; Андрій Ярмоленко – 46; Євген Коноплянка – 21; Роман Яремчук – 16; Сергій Ребров – 15; Віктор Циганков – 13; Олег Гусєв – 13; Сергій Назаренко – 12; Євген Селезньов – 11; Артем Довбик – 11; Олександр Зінченко – 10;

Зазначимо, що у разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії.