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Зінченко впритул наблизився до Довбика у списку бомбардирів збірної України

Микола Дендак — 19 листопада 2024, 22:27
Зінченко впритул наблизився до Довбика у списку бомбардирів збірної України
Олександр Зінченко
УАФ

Футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко відзначився у матчі 6 туру Ліги націй проти Албанії.

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Зауважимо, що Олександр відзначився вже на 5 хвилині, і майже одразу після цього Роман Яремчук подвоїв перевагу. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Відео

Цей гол став ювілейним 10 для Олександра. За цим показником він вийшов на чисте 11 місце. Позаду Андрій Воробей та Андрій Гусін. А ось попереду на Зінченка чекає Артем Довбик та Євген Селезньов.

Найкращі бомбардири збірної України

  1. Андрій Шевченко – 48;
  2. Андрій Ярмоленко – 46;
  3. Євген Коноплянка – 21;
  4. Роман Яремчук – 16;
  5. Сергій Ребров – 15;
  6. Віктор Циганков – 13;
  7. Олег Гусєв – 13;
  8. Сергій Назаренко – 12;
  9. Євген Селезньов – 11;
  10. Артем Довбик – 11;
  11. Олександр Зінченко – 10;

Зазначимо, що у разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії.

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