Зінченко став жертвою пограбування після матчу збірної України: Я одразу побіг за двома ножами

Лівий захисник амстердамського Аякса Олександр Зінченко став жертвою пограбування після матчу Україна – Албанія, у якому "синьо-жовті" здобули перемогу 2:1.

Неприємну історію він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".

Універсальний футболіст пригадав, що після повернення додому після гри почув якісь зайві звуки у власному будинку, де він перебував на самоті, адже родина на той момент була в Україні.

"Раптом почув якісь шорохи. Подумав, що хтось заходить до будинку. Навіть припустив, що це няня, хоча вона мала приїхати значно пізніше. Я покликав: "Це ви?". Але ніхто не відповів. Було якесь внутрішнє відчуття, що щось не так, хоча я до кінця не розумів, що відбувається. Піднявся поверхом вище, де вихід на задній двір. Там великі скляні двері були закриті шторами. Я почав підходити до них і щойно торкнувся штори – скло вже було в мене під ногам. Вони ломом розбили задні двері. Від адреналіну я був наляканий. Це була самооборона. Я одразу побіг за двома ножами. Підбіг до штор і почав кричати англійською: "Ідіть сюди". Адреналін тоді просто зашкалював", – розповів Олександр.

Зінченко зізнався, що через погану погоду не побачив, скільки саме людей намагалися із вулиці продертися до його будинку. Водночас грабіжники не бачили, хто перебуває у домі.

Пізніше по камерах я побачив, що вони просто злякалися мого крику і втекли. П'ять людей спланували це пограбування. Напевно, думали, що нікого не буде вдома, але потрапили на момент, коли я щойно повернувся. Я вибіг на вулицю і стояв босий на порозі з ножем у руках. Побачив, як п'ятеро людей у балаклавах сідають у машину. Я кричав їм: "Ідіть сюди". Один із них щось показував ломом і відмахувався здалеку. Потім повибігали сусіди, і на цьому вся історія закінчилася", – додав футболіст української збірної.

Відзначимо, що проти Албанії Зінченко на 5-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. Згодом Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу України, а відрив албанців скоротив Недім Байрамі з пенальті.

Також у великому інтерв'ю 29-річний футболіст розповів, чому покинув лондонський Арсенал, про інтерес великого клубу до нападника київського Динамо Матвія Пономаренка та зацікавленість "канонірів" у центрбеку Шахтаря Миколі Матвієнку.