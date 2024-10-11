"Розмазала" Зіну: Влада Седан показала, як грає із м'ячем разом з Олександром

Футболіст Арсенала Олександр Зінченко потроху відновлюється після ушкодження, вже приступивши до вправ із м'ячем.

Українських захисник проводить майже весь вільний час із дружиною Владою Седан, яка не дає йому розслабитись навіть у лазареті.

Зіркова кохана кинула йому виклик у тренажерному залі, побившись об заклад, хто більше зможе протримати м'яч у повітрі. Олександр переміг, проте у Влади була трохи інша думка.

Нагадаємо, 27-річний гравець збірної України провів цього сезону лише два матчі, в яких не відзначився результативними діями.

Читайте також : Фото Зінченко потрапив у рейтинг найкращих гравців в історії футболу за незвичним показником

Повернення Зінченка на поле очікується після міжнародної паузи.