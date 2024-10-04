Артета назвав приблизний термін повернення Зінченка
Олександр Зінченко
Getty images
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів про стан українського захисника Олександра Зінченка. Наставник заявив, що оборонець повернеться після міжнародної паузи.
Його слова передає Football London.
"Є проблеми в Зінченка та Едегора. Олександр, ймовірно, повернеться після міжнародної павзи на матчі збірних. Але прогрес у відновленні йде чудово. В Едегора ситуація значно складніша, не готовий сказати, коли він зможе грати", – сказав Артета.
Зазначимо, що через ушкодження Зінченко вже пропустив три останні матчі Арсенала, та не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй.
Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.