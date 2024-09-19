Феї, метелики та чарівна паличка: старша донька Зінченка яскраво відсвяткувала свій день народження

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко та його дружина Влада показали фото з дня народження їхньої старшої доньки Єви. Дівчинці у серпні виповнилося три роки.

Відома пара тільки зараз вирішила показати кадри зі святкової фотосесії донечки. У особистому акаунті Єви в Інстаграмі зʼявилося багато сімейних знімків, які зроблені на фоні рожевого замку, троянд аналогічного кольору та в компанії фей.

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Instagram

Instagram

Instagram

Нагадаємо, в родині Зінченків також є друга дитина. 2 серпня 2023 року народилася донька Лея.

Олександр та Влада зустрічалися з 2019-го року, а вже у 2020-му футболіст зробив дівчині пропозицію. Через декілька місяців вони одружилися.