Зінченко потрапив у рейтинг найкращих гравців в історії футболу за незвичним показником

Гравець збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко потрапив у список найкращих інвертованих фулбеків в історії.

Відповідний рейтинг склало британське видання Givemesport.

Лідером списку став ексгравець Баварії та збірної Німеччини Філіпп Лам. Другу сходинку посів колишній футболіст Барселони Серхі Баркуан, замкнув трійку найкращих ще один колишній гравець синьо-гранатових Альберт Феррер.

Водночас 27-річний українець посів шосте місце у даному рейтингу. Журналісти пояснили свій вибір тим, що можливості Зінченка робили його важливою фігурою під час матчів.

"Починаючи свою кар'єру як креативний півзахисник, Олександр Зінченко ніколи не був справжнім захисником, але на полі це завжди була зовсім інша розмова. Виняткова техніка українця в тандемі з унікальним низьким центром тяжіння дозволяла йому володіти м'ячем навіть у найнезручніших ситуаціях, що, своєю чергою, робило його ключовою тактичною фігурою для кожного з тренерів, під керівництвом яких він грав", – йдеться в повідомленні.

Також було відзначену ключову роль українця у Манчестер Сіті та Арсеналі.

"Універсальність Зінченка відіграла ключову роль у домінуванні Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли, допомігши команді виграти численні титули Прем'єр-ліги та кубкові турніри. Його перехід до Арсеналу був не менш результативним, де його вміння зміщуватися в півзахист надало команді Мікеля Артети більшої тактичної гнучкості, сприяючи її поверненню до боротьби за чемпіонський титул", – йдеться у матеріалі видання.

Найкращі інвертовані фулбеки в історії футболу

Нагадаємо, Зінченко пропускає матчі Ліги націй через травму. У поточному сезоні на його рахунку два матчі за "канонірів", в яких він не відзначився результативними діями.