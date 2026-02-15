Капітан Аякса відреагував на травму Зінченка

Капітан амстердамського Аякса Деві Классен висловився про травму Олександра Зінченка у матчі Ередивізі проти Фортуни.

Його слова цитує VoetbalPrimeur.

Українець покинув поле вже на 6-й хвилині зустрічі. Зінченко болюче впав на коліно.

Лідер нідерландського клубу сподівається, що ушкодження українця виявиться не таким серйозним, як може бути.

"У перерві я бачив його, здається, він впав на коліно. Звичайно, не ідеально, коли ти вперше виходиш у старті, а через кілька хвилин трапляється таке. Сподіваємося, що все буде добре", – сказав Клаассен.

Відзначимо, що спортивний лікар Дмитро Бабелюк дав невтішний прогноз щодо ймовірного діагнозу ушкодження Олександра.

Раніше травму Зінченка, який має контракт із клубом до кінця поточного сезону-2025/26, прокоментував головний тренер "божих синів" Фред Грім. 16-17 лютого українець має пройти обстеження, яке встановить діагноз травми.

Нагадаємо, що Аякс без Олександра розгромив вдома Фортуну з рахунком 4:1. Для українського гравця цей матч став дебютним, коли він вийшов у стартовому складі амстердамського клубу. Команда Гріма з 42 очками йде на третьому місці після 23-х турів нідерландської Ередивізі.