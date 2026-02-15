Нікому не побажаєш такого, – тренер Аякса оцінив болючу травму Зінченка

Головний тренер Аякса Фред Грім відреагував на травму Олександра Зінченка на старті матчу проти Фортуни.

Його слова цитує Voetbalprimeur.

Наставник амстердамського клубу розповів, що мав розмову із українським футболістом у перерві та після поєдинку. Грім запевнив, що це ушкодження Зінченка є важким ударом.

"Звичайно, це неприємно, і нікому не побажаєш такого. Я знаю, що він прийшов сюди з найкращими намірами. З самого початку він взяв молодих хлопців під своє крило і вже зіграв вирішальну роль у групі. Тому це дуже важкий удар", – сказав коуч Аякса.

60-річний фахівець розповів, що Зінченко отримав травму коліна, але наразі точний діагноз футболіста невідомий. 16-17 лютого на Олександра чекатиме МРТ, яке дасть більше інформації щодо складності ушкодження.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк зауважив, що під час боротьби відбулося западання коліна усередину (вальгусна деформація), яке переростає у складні травми коліна. Він зазначив, що це може бути ушкодження "хрестів" або медіальної зв'язки коліна.

Якщо МРТ підтвердить розрив хрестоподібних зв'язок, тоді Зінченко випаде із футболу на тривалий термін – 8-12 місяців, що унеможливіть його участь за збірну України у відборі на чемпіонат світу-2026.

Для Зінченка цей матч став лише другим за "божих синів", до яких він доєднався 1 лютого 2026 року (контракт до кінця поточного сезону-2025/26).

Відзначимо, що амстердамський клуб без українця оформив домашню перемогу над Фортуною з рахунком 4:1. Аякс із 42 балами йде третім після 23-х турів нідерландської Ередивізі.