Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нікому не побажаєш такого, – тренер Аякса оцінив болючу травму Зінченка

Софія Кулай — 15 лютого 2026, 09:19
Нікому не побажаєш такого, – тренер Аякса оцінив болючу травму Зінченка
Олександр Зінченко
Getty Images

Головний тренер Аякса Фред Грім відреагував на травму Олександра Зінченка на старті матчу проти Фортуни.

Його слова цитує Voetbalprimeur.

Наставник амстердамського клубу розповів, що мав розмову із українським футболістом у перерві та після поєдинку. Грім запевнив, що це ушкодження Зінченка є важким ударом.

"Звичайно, це неприємно, і нікому не побажаєш такого. Я знаю, що він прийшов сюди з найкращими намірами. З самого початку він взяв молодих хлопців під своє крило і вже зіграв вирішальну роль у групі. Тому це дуже важкий удар", – сказав коуч Аякса.

60-річний фахівець розповів, що Зінченко отримав травму коліна, але наразі точний діагноз футболіста невідомий. 16-17 лютого на Олександра чекатиме МРТ, яке дасть більше інформації щодо складності ушкодження.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк зауважив, що під час боротьби відбулося западання коліна усередину (вальгусна деформація), яке переростає у складні травми коліна. Він зазначив, що це може бути ушкодження "хрестів" або медіальної зв'язки коліна.

Якщо МРТ підтвердить розрив хрестоподібних зв'язок, тоді Зінченко випаде із футболу на тривалий термін – 8-12 місяців, що унеможливіть його участь за збірну України у відборі на чемпіонат світу-2026.

Для Зінченка цей матч став лише другим за "божих синів", до яких він доєднався 1 лютого 2026 року (контракт до кінця поточного сезону-2025/26).

Відзначимо, що амстердамський клуб без українця оформив домашню перемогу над Фортуною з рахунком 4:1. Аякс із 42 балами йде третім після 23-х турів нідерландської Ередивізі.

Читайте також :
Відео Зінченко відзначився дебютним голом за Аякс
Аякс Олександр Зінченко

Аякс

Зінченко відзначився дебютним голом за Аякс
Тренер Аякса оцінив дебют Зінченка та назвав позиції, де гратиме українець
Дивовижний клуб: Зінченко – про свій дебютний проведений матч за Аякс
Зінченко дебютував за Аякс у матчі проти АЗ Алкмар: відома оцінка українця
Тренер Аякса розповів, чи варто очікувати на дебют Зінченка в матчі проти АЗ

Останні новини