Колишній нападник молодіжної збірної України U-21 та багатьох українських клубів Сергій Петров поповнив лави "хороших 200-х росіян".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

28-річний футболіст поповнив ряди російської армії влітку 2025 року у статусі добровольця. Петров служив у штурмовому підрозділі та був ліквідований під Покровськом.

Нагадаємо, що Петров є одним зі зрадників українського футболу. Сергій за свою кар'єру пограв за цілий ряд клубів України – Волинь (48 ігор), ФК Львів (2), Металіст 1925 (2), Рух (1), Зірка (15) та Агробізнес (41).

Після чого уродженець Євпаторії пограв за узбецькі команди – Машал (21 матч) і Коканд 1912 (20 поєдинків). У 2016-му році дебютував за "молодіжку" України U-21 у товариському протистоянні проти Білорусі (перемога 1:0). Петров відіграв один тайм у синьо-жовтій футболці.

Його останньою командою у житті була Таврія-Енерго, яку росіяни створили на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що у жовтні 2025-го ЗСУ ліквідували російського боксера Руслана Смольникова, який воював на боці агресора.