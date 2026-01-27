Українська правда
Арсенал та Ноттінгем розірвали угоду щодо Зінченка – ЗМІ

Софія Кулай — 27 січня 2026, 20:53
Олександр Зінченко став ще на крок ближчим до переходу в Аякс, адже лондонський Арсенал достроково припинив орендну угоду із Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Voetbal International.

Два англійські клуби знайшли фінансову вигоду та вдарили по руках. Тепер Зінченко може завершити свій трансфер в амстердамську команду.

За інформацією видання, Олександр вже цього тижня пройде медичне обстеження та підпише контракт із Аяксом на 6 місяців.

Була інформація, що вже влітку 2026-го Зінченко та Аякс обговорюватимуть довгострокову співпрацю. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що перемовини з Арсеналом безпосередньо веде технічний директор нідерландського гранда Йорді Кройф.

У поточному сезоні-2025/26 Зінченко взяв участь у 10 матчах за Ноттінгем (без результативних дій).

Нагадаємо, що за спиною українського лівого захисника є досвід виступів у Нідерландах. Протягом 2016 року Олександр грав в оренді за ПСВ (17 ігор, 4 асисти).

