Команда Зінченка попрощалася з українцем: він продовжить кар'єру в Туреччині

Українська кіберспортивна команда Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, попрощалася з відомим українським кіберспортсменом Сергій "DemQQ" Демченко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Додамо, що у серпні 2025 року, щоб мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тоді ж Демченко сів на заміну.

Гравець вже підтвердив, що його наступною командою стане турецька Enternal Fire, до складу якої нещодавно доєднався колишній одноклубник Сергія Володимир "Woro2K" Велетнюк.

Нагадаємо, нещодавно стартував перший у 2026 році престижний турнір з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1. на турнірі виступало 8 команд, пов'язаних з Україною. Українські організації Natus Vincere та Passion UA вилетіли в 1/16 (від Monte та GamerLegion відповідно).

Також на цій стадії покинули турнір 3 команди з українцями у складі: Ninjas in Pyjamas програли Liquid, Fnatic поступилися Astralis, ENCE вилетіли від PARIVISION.

А ось Monte (Україна) дійшли до 1/8, де поступилися фаворитам з Falcons. Також за крок від чвертьфіналу Inner Circle без шансів поступилися росіянам зі Spirit, а FUT, у складі яких грає 2 українці, в напруженій боротьбі програли Furia.