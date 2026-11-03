Помер нападник Тенеріфе, який пережив зупинку серця після моторошного зіткнення у матчі Сегунди
Футболіст Тенеріфе Хесус де Мігель помер після зіткнення у матчі 12-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії (Сегунда) проти Андорри.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Серце 30-річного форварда перестало битися 3 листопада о 08:00 (за місцевим часом).
Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку. Від такого жахливого удару гравець господарів знепритомнів та був госпіталізований у медичний заклад, а сам поєдинок не був дограний до фінального свистка (на момент зупинки була нічия 2:2).
Пізніше журналіст Хуанхо Рамос повідомив, що Мігель переніс зупинку серця, а у клубі зазначили, що їх підопічний перебував у відділенні інтенсивної терапії. Спершу повідомлялося, що лікарям вдалося стабілізувати стан Хесуса, попри складну ситуацію. Однак згодом стало відомо про погіршення стану футболіста.
Додамо, що Мігель усю свою кар'єру провів у рідній Іспанії, виступаючи за Тенеріфе з літа 2025-го. У футболці клубу провів 36 ігор (11 голів і 7 асистів). У нього був чинний контракт до кінця червня 2028 року.
Також пограв за Кастельон (найбільша кількість матчів за один клуб – 88), Уніоністас, Фуенлабраду та інші маловідомі іспанські клуби.
До летального зіткнення Мігель встиг взяти участь у 6 поєдинках поточного розіграшу Сегунди-2026/27. Результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що вихованець мадридського Реала та колишній тренер низки іспанських клубів Хосе Мель потрапив до лікарні з інсультом.