Помер нападник Тенеріфе, який пережив зупинку серця після моторошного зіткнення у матчі Сегунди

Футболіст Тенеріфе Хесус де Мігель помер після зіткнення у матчі 12-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії (Сегунда) проти Андорри.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Серце 30-річного форварда перестало битися 3 листопада о 08:00 (за місцевим часом).

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку. Від такого жахливого удару гравець господарів знепритомнів та був госпіталізований у медичний заклад, а сам поєдинок не був дограний до фінального свистка (на момент зупинки була нічия 2:2).

Пізніше журналіст Хуанхо Рамос повідомив, що Мігель переніс зупинку серця, а у клубі зазначили, що їх підопічний перебував у відділенні інтенсивної терапії. Спершу повідомлялося, що лікарям вдалося стабілізувати стан Хесуса, попри складну ситуацію. Однак згодом стало відомо про погіршення стану футболіста.

Додамо, що Мігель усю свою кар'єру провів у рідній Іспанії, виступаючи за Тенеріфе з літа 2025-го. У футболці клубу провів 36 ігор (11 голів і 7 асистів). У нього був чинний контракт до кінця червня 2028 року.

Також пограв за Кастельон (найбільша кількість матчів за один клуб – 88), Уніоністас, Фуенлабраду та інші маловідомі іспанські клуби.

До летального зіткнення Мігель встиг взяти участь у 6 поєдинках поточного розіграшу Сегунди-2026/27. Результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що вихованець мадридського Реала та колишній тренер низки іспанських клубів Хосе Мель потрапив до лікарні з інсультом.