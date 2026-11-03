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Помер нападник Тенеріфе, який пережив зупинку серця після моторошного зіткнення у матчі Сегунди

Софія Кулай — 3 листопада 2026, 10:59
Помер нападник Тенеріфе, який пережив зупинку серця після моторошного зіткнення у матчі Сегунди
Хесус де Мігель
ФК Тенеріфе

Футболіст Тенеріфе Хесус де Мігель помер після зіткнення у матчі 12-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії (Сегунда) проти Андорри.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Серце 30-річного форварда перестало битися 3 листопада о 08:00 (за місцевим часом).

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку. Від такого жахливого удару гравець господарів знепритомнів та був госпіталізований у медичний заклад, а сам поєдинок не був дограний до фінального свистка (на момент зупинки була нічия 2:2).

Пізніше журналіст Хуанхо Рамос повідомив, що Мігель переніс зупинку серця, а у клубі зазначили, що їх підопічний перебував у відділенні інтенсивної терапії. Спершу повідомлялося, що лікарям вдалося стабілізувати стан Хесуса, попри складну ситуацію. Однак згодом стало відомо про погіршення стану футболіста.

Додамо, що Мігель усю свою кар'єру провів у рідній Іспанії, виступаючи за Тенеріфе з літа 2025-го. У футболці клубу провів 36 ігор (11 голів і 7 асистів). У нього був чинний контракт до кінця червня 2028 року.

Також пограв за Кастельон (найбільша кількість матчів за один клуб – 88), Уніоністас, Фуенлабраду та інші маловідомі іспанські клуби.

До летального зіткнення Мігель встиг взяти участь у 6 поєдинках поточного розіграшу Сегунди-2026/27. Результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що вихованець мадридського Реала та колишній тренер низки іспанських клубів Хосе Мель потрапив до лікарні з інсультом.

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